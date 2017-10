Marco Carta tra le rivelazioni di Tale e Quale Show: “Non voglio vincere, mi basta dare qualcosa alla gente e al pubblico e dimostrare che sono un professionista serio. Questo per me significa vincere”

Marco Carta, è tra le rivelazioni dell’edizione in corso di Tale e Quale Show e infatti svetta ai primi posti della classifica generale. In un’intervista rilasciata ai microfoni di TvZoom qualche giorno fa ha svelato di voler semplicemente dimostrare il suo valore: “Non voglio vincere, mi basta dare qualcosa alla gente e al pubblico e dimostrare che sono un professionista serio. Questo per me significa vincere” – “Mi sto divertendo tantissimo, eppure ero terrorizzato all’inizio: molti pensano che per un cantante mettersi nei panni di un altro sia più facile, ma in realtà è l’opposto, chi ha già una sua chiara identità ha più difficoltà”.

Tra i suoi avversari ha rivelato di aver legato con Bisciglia: “Con chi ho legato di più?…Filippo Bisciglia, ci troviamo molto.

Per Marco Carta non c’è uno più bravo dell’altro tra i concorrenti dello show: Il più bravo? Non c’è, perché non esiste una sola bravura e questa forse è la differenza principale rispetto ad Amici. In ‘Tale e Quale’ ogni settimana c’è una rivelazione, per esempio non mi sarei mai aspettato da Platinette un Louis Armstrong fatto così bene”,

Poi alla domanda E dopo Tale e Quale cosa si aspetta? Risponde:

«Sto già facendo provini per nuovo il disco, poi vediamo anche in Rai se succede qualcosa di inaspettato, magari mi propongono qualcosa di diverso. Ci sono diverse cose che mi attirano».

Marco Carta nell’imitazione di Bon Jovi canta It’s my life. Nella classifica finale della 3a puntata di Tale e Quale Show si è posizionato al 5° posto.

Bon Jovi, It’s my life: il testo

This ain’t a song for the broken-hearted

No silent prayer for the faith-departed

I ain’t gonna be just a face in the crowd

You’re gonna hear my voice

When I shout it out loud

It’s my life

It’s now or never

I ain’t gonna live forever

I just want to live while I’m alive

(It’s my life)

My heart is like an open highway

Like Frankie said

I did it my way

I just want to live while I’m alive

It’s my life

This is for the ones who stood their ground

It’s for Tommy and Gina who never backed down

Tomorrow’s getting harder, make no mistake

Luck ain’t enough

You’ve got to make your own breaks

It’s my life

And it’s now or never

I ain’t gonna live forever

I just want to live while I’m alive

(It’s my life)

My heart is like an open highway

Like Frankie said

I did it my way

I just want to live while I’m alive

It’s my life

You better stand tall when they’re calling you out

Don’t bend, don’t break, baby, don’t back down

It’s my life

And it’s now or never

I ain’t gonna live forever

I just want to live while I’m alive

(It’s my life)

My heart is like an open highway

Like Frankie said

I did it my way

I just want to live while I’m alive

(It’s my life)