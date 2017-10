Questa sera a Le Iene Show su Italia1 Emma Marrone faccia a faccia con un suo “hater”

Gli haters, quelli che odiano su internet, uomini e donne, cioè, che col favore dell’anonimato utilizzano sul web un linguaggio violento per offendere e denigrare, sono un vero flagello della rete considerata un enorme “lavatoio” dove dare sfogo alle pulsioni più negative che altrimenti sarebbero censurabili e incuranti dei sentimenti del soggetto preso di mira, ovviamente assente. Spesso vittime degli “haters” sono i personaggi pubblici ed Emma Marrone è tra questi e per questo, protagonista d’eccezione nella nuova puntata de Le Iene Show che andrà in onda oggi, domenica 8 ottobre, in prima serata su Italia 1.

Emma Marrone avrà un incontro vis à vis poprio con un suo “hater” che sui social network ha scritto commenti offensivi nei suoi confronti. Come reagirà la cantante dal carattere notoriamente “sanguigno” all’incontro organizzato dalla trasmissione condotta da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani?

Appuntamento a stasera con le Iene Show in prima serata su Italia1 alle 21:10.

Redazione