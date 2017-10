RAI2: PECHINO EXPRESS, VERSO IL SOL LEVANTE – Sesta tappa, ancora a Taiwan

La sesta tappa, la seconda a Taiwan, vedrà le sei coppie rimaste in gara percorrere 257 chilometri nel nuovo appuntamento con Pechino Express – Versoil Sol Levante, l’adventure game di RAI2 prodotto da Magnolia, in onda mercoledì 11 ottobre, alle ore 21.20. A guidare la spedizione, come sempre, ci sarà Costantino della Gherardesca, che consegnerà a inizio puntata una busta speciale di colore oro alla coppia dei #modaioli, prima al traguardo sette giorni fa.

Si partirà da Tainan, capitale durante il periodo imperiale, oggi famosa per i suoi templi, i palazzi storici e gli snack, per arrivare al traguardo finale di Lukang, città che conta meno di 30mila abitanti, dediti prevalentemente all’artigianato. Il gruppo dei viaggiatori farà tappa intermedia al Sun Moon Lake, il più grande lago naturale dell’isola di Taiwan. Alla fine di questa puntata scopriremo quali coppie conquisteranno il diritto di continuare l’avventura attraverso Taiwan.

A sfidarsi ci saranno sei coppie: i #modaioli (Marcelo Burlon e Michele Lamanna), le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), gli #amici (Guglielmo Scilla e Alice Venturi), i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms) e i #maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti). Questa ultima coppia, a rischio eliminazione nell’ultima puntata, sarà costretta a viaggiare in compagnia di un passeggero misterioso.

Un mercato notturno, un concorso di bellezza, missioni divertenti in luoghi poco conosciuti, ma suggestivi e ricchi di fascino, saranno la cornice e gli ingredienti della nuova puntata di Pechino Express, nella quale i concorrenti, per la prima volta nella storia del programma, avranno potere di acquisto.

Pechino Express vive anche sul web grazie al sito ufficiale http://pechinoexpress.rai.it, dove è possibile seguire le puntate in live-streaming, rivedere on-demand tutti i momenti del viaggio in Estremo Oriente, scoprire le curiosità sulle coppie in gara e sul conduttore, nonché gustare in esclusiva fotogallery, interviste e clip inedite realizzate ad hoc per la Rete.

Inoltre, Rai Radio2, partner di questa 6ª stagione, accompagna il cammino delle coppie in gara con Indovina la Canzone, il contest interattivo che coinvolge i telespettatori più attenti, ma anche i più veloci che, nel corso delle puntate, devono individuare un brano musicale e rispondere sul sito radio2.rai.it. Seguendo i programmi di Radio2, scoprirete tutti i retroscena di Pechino Express: con KGG, il programma di Katamashi e Gianluca Gazzoli, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.30, Radio2 darà voce, a caldo, a tutti i concorrenti eliminati, per interviste esclusive e il racconto dei pettegolezzi più stuzzicanti.