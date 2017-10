GRANDE FRATELLO VIP: Tutti contro Cristiano Malgioglio accusato di essere privilegiato.

Ora che Simona Izzo è uscita, gli “inquilini” della casa del Grande Fratello ha puntato gli occhi su un altro Vip: Cristiano Malgioglio, accusato di essere un privilegiato per il fatto di continuare a dormire da solo a Tristopoli (il vagone ferroviario che in questa edizione ha sostituito il più tradizionale tugurio). Il cantautore di Racca, nel tentativo di difendersi, ha specificato che per lui più che un privilegio è una necessità imprescindibile per via di un problema di salute, già reso noto fin dal suo ingresso che l’ha traumatizzato e che lo costringe a seguire i suoi ritmi (Malgioglio è stato colpito da melanoma della pelle, una delle forme più temibili di tumore ndr)

Daniele Bossari nel corso della cena di ieri sera si è fatto “ambasciatore” dei malumori della “Casa” e quindi portavoce delle rimostranze del gruppo: “Sono passati quattordici giorni da quando sei andato a dormire dall’altra parte, quindi vorremmo capire se questa cosa continuerà, perchè in base alle regole del gioco potrebbe essere un vantaggio”.

A rincarare la dose gli interventi di Ignazio Moser, che ha ribadito come il dormire da soli sia un enorme aiuto, e Cecilia Rodriguez, che ha osservato come l’esigenza della privacy all’interno della Casa appartenga indistintamente a tutti: “Io non riesco più neanche ad andare in bagno per via della presenza della telecamera”. Malgioglio ha reagito irritato: “Io prima di andare di là vi ho chiesto se per voi andava bene, e mi avete detto di sì, non potete tirarvi indietro ora. […] Io ho bisogno di andare a dormire a un certo punto, ho un metabolismo differente dal vostro. Vengo da una questione di salute che conoscete benissimo, dunque non rompete le scatole” e poi ancora dopo l’intervento di Giulia de Lellis che già in passato l’aveva accusato di alterare i ritmi della “Casa” e che ieri sera l’ha ulteriormente accusato di “fare poco” e di essere “spento” Cristiano ha perso le staffe e ha chiesto di essere nominato: “Siete voi che passate tutto il tempo a fare trucco e parrucco […] Io non sto più bene, voglio andare a casa”.

Redazione