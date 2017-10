13/10/2017 – 21:25 #RAI1: TALE E QUALE SHOW Carlo Conti conduce la quarta puntata – Donatella Rettore lascia il programma per una “Infezione virale grave ai reni”

Tutto pronto per la quarta puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domani, venerdì 13 ottobre, alle 21.25. Si torna alla consueta collocazione del venerdì sera (la settimana scorsa il programma è andato in onda di sabato per fare spazio alla Nazionale italiana di calcio).

E ora si fa davvero sul serio: i 12 protagonisti sono oramai pienamente consapevoli delle proprie possibilità e di come possono “trasformarsi” fisicamente e vocalmente nelle star della musica nazionale e internazionale. E difatti la classifica provvisoria ha fatto registrare grandi ribaltoni e ora vede in testa Filippo Bisciglia, vincitore dell’ultima puntata: il suo omaggio a Franco Califano, con “Minuetto” l’ha visto primeggiare su Donatella Rettore (Gabriella Ferri) e Piero Mazzocchetti (Roby Facchinetti).

Ma i punti che separano tutti i big della trasmissione sono davvero pochi e dunque le sorprese sono dietro l’angolo. E la quarta puntata, in diretta dagli studi della Dear di Roma, promette emozioni e spettacolo. Ecco cosa la “roulette-slot machine” ha “riservato” ai protagonisti che, è bene ricordare, cantano rigorosamente dal vivo: Valeria Altobelli dovrà interpretare la classe di Fiorella Mannoia, Edy Angelillo ricorderà lo swing del Trio Lescano, Federico Angelucci onorerà il ricordo di Lucio Battisti, Filippo Bisciglia si metterà alla prova con Eros Ramazzotti, Marco Carta vestirà i panni di Michele Zarrillo, Claudio Lippi si trasformerà in Toto Cutugno, Alessia Macari interpreterà Heather Parisi, Benedetta Mazza sarà impegnata con la disco music di Gloria Gaynor, Piero Mazzocchetti “dovrà vedersela” con Elton John, Annalisa Minetti sarà Lp, Mauro Coruzzi (Platinette) avrà le sembianze di Boy George.

LASCIA IL PROGRAMMA Donatella Rettore che doveva imitare Ornella Vanoni. E’ stata la stessa cantante a comunicarlo con un tweet: