CINEMA, SCAMARCIO: NUOVO FILM SORRENTINO GIRATO PER OLTRE LA META’, E’ BELLISSIMO

Riccardo Scamarcio, oggi ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato come sta vivendo le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino ‘Loro’, incentrato su Silvio Berlusconi, in cui interpreta un ruolo di rilievo. “Io faccio un personaggio di provincia che cerca di arrivare a lui…”, ha esordito Scamarcio a Radio1. La sua figura ricorda da vicino quella di Gianpaolo Tarantini. Ci ha parlato per capire bene il personaggio da fare? “Ma no, non si fa così quando si recita”. Ora è sul set del film? “Si, in Toscana”. A che punto dei girato siete? “Oltre la metà”. Com’è il film? “Bellissimo. Sorrentino – ha detto a Un Giorno da Pecora – ha uno sguardo sempre particolare, le dinamiche nella scena sembrano semplici, ma lui le filma in un modo unico”.