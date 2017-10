CASO WEINSTEIN, SCAMARCIO: “ARTISTI AVREBBERO DOVUTO PARLARE PRIMA. SGRADEVOLE CHI PARLA ADESSO MA HA FATTO CARRIERA…”

Riccardo Scamarcio, attore italiano tra i più noti, oggi Un Giorno da Pecora Rai Radio1 ha detto la sua sul caso Weinstein, il produttore americano che è stato accusato di molestie da attrici di tutto il mondo. Scamarcio ha esordito spiegando di non apprezzare il modo con cui i media stanno trattando il caso Weinstein. “Della vicenda Weinstein la cosa che mi sembra più triste è che il popolo vuole il sangue e la stampa glielo fornisce”. Si spieghi meglio. “Le reazioni di chi ha preso distanze dai comportamenti di Weinstein, certamente e assolutamente condannabili, in questo momento mi sembrano altrettanto sgradevoli. Ci sono artisti che parlano adesso e che comunque hanno fatto la loro carriera”. Avrebbero dovuto parlare prima? “Si, col senno di poi – ha detto a Rai Radio1 Scamacio – possiamo dire quello che vogliamo. Ora lo stanno massacrando e ora giù tutti a massacrarlo e non si capisce che dietro c’è un uomo che ha una patologia, che si è comportato in maniera deplorevole ma che rimane un esser umano. Ora massacrarlo come sta facendo il New York Times, che si erge a beniamino della giustizia…”