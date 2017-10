EMIS KILLA annuncia le nozze e per quanto riguarda la musica: Quest’anno si cambia rotta e vediamo”

Emis Killa sul suo account ufficiale di Instangram ha annunciato che presto convolerà a nozze con la sua Tiffany con la quale sta insieme da più di quattro anni e sulla quale il rapper ha mantenuto sempre un certo riserbo, piccola eccezione quando sono stati avvistati insieme tra il pubblico al concerto di Miley Cyrus: «Voglio tutelare la mia fidanzata, rompono già abbastanza le scatole a me. E poi non voglio entrare nel meccanismo del gossip, non voglio essere motivo di chiacchiera», aveva detto infatti Emis Killa a Vanity Fair.

Killa in una recente intervista in merito al nuovo progetto musicale ha anticipato la volontà di dare una svolta alla sua musica e racconta di alcuni pezzi nuovi che saranno contenuti nel nuovo album: “Lavorerò in una direzione diversa questa volta, non farò più una roba prettamente rap perché ho visto che comunque non paga e non appaga soprattutto me. È vero che è importante fare la roba che ti piace al 100%, ma è anche vero che quando la vai a suonare e c’è meno gente a vederti e meno riscontro dappertutto, l’entusiasmo generale si abbassa. Tornerò con l’obiettivo di riportare la mia immagine e la mia musica dove sono sempre state. Senza mancare di rispetto all’ambiente rap”.

E a proposito dell’andamento dell’ultimo lavoro dice: “No, non è andato male, ma se consideri che tutti i dischi precedenti sono stati certificati album di platino c’è stata una bella differenza. Il calo, dal punto di vista della percezione, è evidente. Io comunque non mi prendo male. È stata una cosa voluta, una scelta precisa. Non è che abbiamo provato a fare il disco per spaccare ed è andato male. Ho fatto un disco sapendo che sarebbe andato meno e che sarebbe stato apprezzato soltanto da quelli dello zoccolo duro. E così e stato. Quest’anno si cambia rotta e vediamo”

