L’INTERVISTA: MAURIZIO COSTANZO INTERVISTA MARA VENIER e Canale5 in seconda serata registra uno share del 14,94%

Giovedì 12 ottobre 2017, il secondo appuntamento della nuova edizione 2017 di L’intervista, il talk show di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, ha ospitato Mara Vernier per una intervista a “cuore aperto”.Maurizio Costanzo con la sua solita leggerezza ha messo a suo agio la sua ospite e ha dato inizio ad una chiacchierata tra due vecchi amici. Eccone alcuni stralci:

Maurizio: E poi è arrivato Arbore… è durata quanti anni?



Mara: 12



Maurizio: è durata molto e poi stavi per avere un figlio da lui, no?



Mara: sì c’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata… insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo… è un po’ resistente a vedermi.

Maurizio: sapevo che ti avrei dato un po’ un dolore con questo filmato però…



Mara: sì perché io non riesco davvero più a vederla…



Mara: io non sono più andata a Venezia, non riesco più ad andare a Venezia… perché troppi ricordi… è la cosa più importante della mia vita, anche i miei figli, però mia madre… io credo che come mi ha amato mia madre non mi possa amare nessuno neanche Nicola…



Maurizio: ma forse tu non hai amato nessuno come tua madre… tu sei stata pure madre di tua madre quando era malata.. tu che mamma sei stata?



Mara: una mamma incasinatissima, giovane… sono mancata… dovevo lavorare, i cambiamenti di vita… ho commesso degli errori però ho amato immensamente e amo immensamente i miei figli… ma quando si diventa mamme a 17 anni diventa tutto molto complicato…

Il programma è scritto da Maurizio Costanzo. Prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è di Valentino Tocco.

Nonostante l’ora tarda L’intervista di Maurizio Costanzo ha registrato oltre 1milione di telespettatori e uno share del 14,94% un vero record!

