Tale & Quale Show: Christian De Sica a Marco Carta “… sei una carta di credito platinum”

Ieri Venerdì 13 ottobre in prima serata su Rai1 consueto appuntamento con il programma di imitazione di Carlo Conti Tale e Quale Show. I concorrenti si sono affrontati nelle imitazioni assegnate attraverso la “roulette russa” nella precedente puntata alcune riuscite alcune un pò meno e anche se tra le note si percepisce un leggero richiamo alla sua naturale vocalità, Marco Carta, ha entusiasmato giuria e pubblico con l’imitazione di Michele Zarrillo piazzandosi al secondo posto della classifica finale con appena un punto di svantaggio rispetto alla prima classificata Annalisa Minetti, perfetta nella difficile imitazione della pop star internazionale LP. Marco Carta mantiene pertanto la seconda posizione della classifica generale accorciando però la distanza dal primo classificato Filippo Bisciglia dal quale adesso lo separano solo 5 voti rispetto ai 15 della settimana scorsa.

Quello che di certo è un dato di fatto è che Marco Carta piace alla giuria, piace a Loretta Goggi che ne apprezza il garbo e la gentilezza, piace a Montesano per l’adattabilità dei suoi lineamenti ad assumere i tratti di chi imita e piace a Cristian De Sica che di lui ha detto parafrasandone il cognome “sei una carta di credito Platinum”.

Per lui poi in diretta anche i complimenti dell’originale: Michele Zarrillo.

Oltre alle già citate, degna di nota la imitazione della new entry Dario Bandiera, che ha sostituito Donatella Rettore che ha abbandonato il programma per motivi di salute. Bandiera è stato perfetto nei panni di Renato Zero ma forse ha pagato lo scotto di essere entrato a programma in corsa. Per lui solo il 6 posto della classifica.

Questa la Classifica Finale:

1)Annalisa Minetti 54; 2) Marco Carta 53; 3-4) pari merito Valeria Altobelli – Filippo Bisciglia 44; 5) Piero Mazzocchetti 38; 6) Dario Bandiera 37; 7) Benedetta Mazza 35; 8) Alessia Maccari 33; 9) Claudio Lippi 27;10) Federico Angelucci 26;11) Platinette 25; 12) Edy Angelillo 22

Chi imiterà chi nella prossima puntata in onda venerdì 20 ottobre in prima serata su Raiuno? Vediamo:

Filippo Bisciglia – Jovanotti; Alessia Macari – Christina Aguilera; Marco Carta – Seal; Benedetta Mazza – Elisa; Federico Angelucci – Ricky Martin; Annalisa Minetti – Mia Martini; Claudio Lippi – Dean Martin; Piero Mazzocchetti – Pavarotti; Valeria Altobelli – Anna Oxa; Platinette – Ornella Vanoni; Dario Bandiera – Cugini di Campagna ed Edy Angelillo – Nancy Sinatra.

Tale e Quale Show è stato visto da 4.634.000 telespettatori (22,0% share).

Redazione