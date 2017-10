THOMAS: E’USCITO IL NUOVO ALBUM – InstoreTour E DUE CONCERTI A ROMA E MILANO

“Il talent per me è stata l’occasione di farmi ascoltare: ho cercato di viverlo nel modo più positivo, per arricchirmi e imparare qualcosa. E la più grande gioia l’ho provata uscendo e trovando un riscontro per la mia musica nonostante non avessi vinto”.

A pronunciare queste parole in una recente intervista è Thomas rivelazione di Amici16. L’EP d’esordio Oggi più che mai, uscito a maggio, è stato certificato di disco d’oro in meno di 10 giorni, mentre è appena uscito ieri venerdì 13 ottobre il nuovo album Thomas. 11 canzoni, alcune scritte anche dal cantante dai richiami sonori internazionali, con ritmi incalzanti, sonorità hip hop e R’n’B, ma senza rinunciare all’intimità delle ballad.

In contemperanea, sempre a partire dal 13 ottobre, anche l’instorTour con il quale Thomas girerà l’Italia per presentare il suo disco e per il quale sono attesi moltissimi fan, che ormai considerano il giovane artista un modello di vita da seguire: “Molti mi hanno definito un modello per i ragazzi giovani. Mi sento onorato di questo ruolo”, ma anche lui ha dei modelli: “Sono cresciuto con la musica dei Pooh e di Michael Jackson: musicalmente loro sono i miei idoli da sempre. Nella vita invece ho avuto radici solide dai miei genitori”.

E non solo, in calendario sono previsti anche i live con due concerti già fissati che saranno le anteprime del tour: l’11 novembre all’Atlantico di Roma e il 12 al Fabrique di Milano. E a proposito della scaletta Thomas dice: “Vorrei creare un bello show che mi rappresenti. Sarebbe bello portare i vecchi inediti dell’Ep, i pezzi del nuovo album e delle cover molto personali per fare un tributo agli artisti che per me sono molto importanti”.

Sul palco ci saranno anche dei ballerini, per ricreare l’atmosfera di un vero show internazionale e naturalmente Thomas ballerà con loro.

CURIOSITA’ – L’ospite dei sogni? Bruno Mars, ma per ora preferisce stare con i piedi per terra.

Oggi Thomas è stato ospite di Silvia Toffanin a #Verissimo per presentare il suo disco e anticipare i live e dove si è esibito con i suoi ballerini, dando un assaggio delle sue potenzialità.

