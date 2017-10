GHEMON – oggi in edicola una lunga INTERVISTA sul CORRIERE DELLA SERA – DATE TOUR

GHEMON “Mezzanotte”

Il nuovo album ha esordito alla posizione numero 3 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia

Oggi in edicola una lunga intervista sul CORRIERE DELLA SERA

Leggi l’intervista anche su Corriere.it

“Un Temporale”

VIDEO YOUTUBE

“Mezzanotte” è il nuovo album di GHEMON, disponibile da venerdì 22 settembre per Macro Beats e distribuito da A1 Entertainment. Il disco è disponibie su iTunes, Spotify, in tutti i digital store e in versione cd e doppio vinile 180 gr.

A due settimane dalla pubblicazione “Mezzanotte” sta ricevendo ottimi riscontri di critica e pubblico, e sta ottenendo inoltre grande visibilità su molti media mainstream e di settore. Oggi in edicola una lunga e intima intervista sul CORRIERE DELLA SERA.





GHEMON è tornato dopo il grande successo di critica e pubblico del suo ultimo disco “ORCHIdee”, un album interamente suonato che ha cambiato il modo di intendere il rap e la musica black in Italia, con una ricchezza musicale e lessicale caratterizzata da una forte parte melodica che ha portato l’artista di Avellino sempre più verso il cantato. GHEMON ha lavorato duramente in studio insieme alla sua band e nel nuovo album “Mezzanotte”, oltre che nella stesura dei testi e delle melodie, si è cimentato anche nella composizione delle musiche, un lavoro che lo ha portato alla creazione di un suono unico e assolutamente inedito senza termini di paragone in Italia. GHEMON continua così a percorrere la sua strada con un album sempre più cantato che ha l’immediatezza per essere capito da tutti e una profondità capace di coinvolgere ascoltatori più adulti e attenti alle sfumature.

GHEMON porterà in TOUR il nuovo album “Mezzanotte” insieme alla sua band Le Forze del Bene, ecco le prime date confermate con tutte le prevendite disponibili:



30/11 – Santeria Social Club – MILANO — SOLD OUT —-

01/12 Santeria Social Club – MILANO — SOLD OUT —-

02/12 – TPO – BOLOGNA (prevendite:http://bit.ly/2xVD4vh)

07/12 – Afterlife – PERUGIA (prevendite:http://bit.ly/2yDr5Q0)

08/12 – Auditorium Flog – FIRENZE (prevendite:http://bit.ly/2ypAIAY)

09/12 – Monk – ROMA (prevendite: http://bit.ly/2xzvyDr)

15/12 – Hiroshima Mon Amour – TORINO (prevendite:http://bit.ly/2yEZy0y)

16/12 – New Age Club – Roncade – TREVISO (prevendite:http://bit.ly/2yhEXyE)

20/12 – Mame – PADOVA (prevendite:http://bit.ly/2fnheW6)

21/12 – Casa delle Arti – Conversano – BARI (prevendite:http://bit.ly/2fuI4j2)

22/12 – SMAV – Santa Maria a Vico – CASERTA – (prevendite:http://bit.ly/1tQStpx)

23/12 – Tilt – AVELLINO (prevendite:http://bit.ly/2hws90m)

29/12 – Latteria Molloy – BRESCIA (prevendite:http://bit.ly/2yidGvP )

Redazione