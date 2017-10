RAI1: DOMENICA IN AL VIA LA “DOMENICA IN” DI CRISTINA E BENEDETTA PARODI

Parte domenica 15 ottobre alle 14.00 la “Domenica In” di Cristina e Benedetta Parodi. Per la prima volta insieme alla conduzione, l’inedita coppia di sorelle è pronta a debuttare nello storico contenitore di Rai1, giunto quest’anno alla 41esima edizione, per portare nei pomeriggi domenicali degli italiani buonumore, leggerezza, intrattenimento, ma anche informazione, approfondimenti, finestre aperte sull’attualità.

In diretta dallo Studio 3 di Cinecittà a Roma, ogni domenica le sorelle Parodi trasformeranno la loro “casa” nella casa di tutte le famiglie italiane per ospitare i protagonisti del nostro tempo, con tante sorprese e piccole grandi storie da raccontare, mantenendo uno sguardo sempre attento sull’attualità. Interviste uniche e originali saranno il “piatto forte” di Cristina, mentre a metà pomeriggio scatterà l’ora della merenda, con i preziosi consigli di cucina di Benedetta che ritorneranno anche in altri momenti del programma.

Le sorprese non mancheranno e il vero “ingrediente segreto” sarà la grande complicità tra le due sorelle – con due caratteri diametralmente opposti – che caratterizzerà una conduzione fluida e non convenzionale.

Un cast fisso d’eccezione affiancherà le due conduttrici in questa nuova, entusiasmante avventura. Oltre ai due imprevedibili “vicini di casa”, Claudio Lippi e Adriano Panatta, con le loro divertenti incursioni, saranno presenti Lillo & Greg con i loro sketch, nel solco della migliore tradizione di Domenica In. Nel corso della puntata, inoltre, spazio alle imperdibili imitazioni del giovane talento Leonardo Fiaschi, ma anche ai personaggi comici interpretati da Marco Marzocca.

La band dal vivo accompagnerà i momenti musicali della puntata.

Nel corso di questa nuova edizione Domenica In racconterà anche le grandi donne del nostro tempo: in ogni puntata si renderà omaggio a una donna italiana d’eccellenza.

Domenica In è un programma prodotto da Rai1 e firmato da Riccardo Sfondrini, Maria Cristina Crocetti, Gianluigi De Stefano, Lucia Leotta, Caterina Manganella, Luca Rea, Gianmaria Tavanti, Caterina Varvello. Le scenografie sono di Claudia Sammicheli. Il produttore esecutivo è Maria Blanda Freni. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.