04 Novembre – Tributo Alessandro Bono con Andrea Mingardi, Mario Lavezzi, Massimo Priviero, Grazia Di Michele…

Si terrà sabato 4 Novembre 2017, alle ore 21, il quinto appuntamento di Un amico come me,serata tributo organizzata per ricordare il cantautore Alessandro Bono.

Dopo il sold out dello scorso anno, anche per questa quinta edizione gli artisti chiamati a

ricordare il cantautore milanese si esibiranno nella cornice del Politeatro di Milano, diretto da Gustavo La Volpe e sito in Viale Lucania 18.

La storica band di Alessandro (Pietro La Pietra, Flavio Piantoni e Paolo Saraceno), insieme al noto chitarrista Walter Muto, accompagnerà i tanti artisti che reinterpreteranno le sue canzoni: da Marco Baroni a Francesco Rainero, insieme a Giulia Penza, Adriano Formoso, Francesco D’Acri, Ivano Conti, Marco Martinelli, Kava, Neroluce, Edo Pop e Manuel Puelli che canterà. Oppure no, la canzone con cui Alessandro si è esibito per l’ultima volta al Festival di Sanremo.

Gli ospiti speciali della serata saranno Grazia Di Michele, Andrea Mingardi, Mario Lavezzi, Massimo Morini e Massimo Priviero che, invece, interpreterà una personale versione di Gesù Cristo, forse il brano più famoso di Alessandro.

Nel corso della serata, verranno proiettati interventi–video di artisti che hanno collaborato con Alessandro, tra cui Loretta Goggi, Mariella Nava, Pupo e Red Canzian.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da Carla Andreoni, Giulia Benotto, Marco Bergamo e Marco Annicchiarico, in collaborazione con la famiglia di Alessandro.

Proprio in accordo e per volontà della mamma di Alessandro, parte degli incassi della serata verranno devoluti ad ANLAIDS Onlus, sezione Lombarda.

Sarà un’occasione per commemorare uno straordinario artista, da molti a suo tempo definito “il futuro del rock italiano”, cantautore che è stato capace di leggere, con disincanto, tra le pieghe del vivere e di descrivere il disagio di una generazione in cerca della propria.

