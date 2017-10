Questa sera Bianca Berlinguer intervisterà in esclusiva Asia Argento. L’appuntamento è alle 21,15 su Rai3 a #cartabianca. Nel corso della puntata si parlerà anche di attualità: dallo scontro in atto in Parlamento sulla legge elettorale alla manovra, agli scenari che si aprono in vista sia delle prossime elezioni politiche sia del voto in Sicilia. Seguirà un confronto sullo Ius Soli: ci si chiederà se l’impegno preso dal Presidente del Consiglio per approvare il provvedimento entro fine legislatura possa essere realmente mantenuto, quali siano le resistenze in Parlamento e se esista un’ipotesi “fiducia” sul testo. Anche questa sera Geppi Cucciari e Flavio Insinna saranno tra i protagonisti della serata. Gli altri ospiti di Bianca Berlinguer: Pierluigi Bersani, Virman Cusenza, Renato Brunetta, Gianrico Carofiglio, Ferruccio de Bertoli, Giancarlo Cancelleri, Claudio Santamaria.

Redazione