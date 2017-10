Anche Lory Del Santo contro Asia Argento sul caso Weinstein: Non lo dire quando sei una star mondiale e magari lui ti è servito pure.

Punti di vista differenti indubbiamente quelli di Lory del Santo e Asia Argento sul caso Weinstein che sta assumendo proporzioni gigantesche estendendosi anche ad altri componenti della famiglia del famoso regista.

Ieri, Asia Argento, attrice, regista e produttrice, nonchè figlia del famoso regista e re del thriller Dario Argento, caduta lei stessa in passato nella “trappola” di Weinstein (e non solo, ha detto di essere stata vittima anche di un regista italiano ndr), è stata protagonista di una bella intervista registrata da Berlino e mandata in onda da Rai3 nel programma di Bianca Berlinguer Cartabiana e ha ribadito, nonostante i duri attacchi subiti sul web (anche dalla stampa ndr) per essersi unita al coro di “denuncie” contro Weinstein a distanza di tempo, la sua solidarietà alle tante colleghe del mondo del cinema ma anche alle donne cadute nella spirale di abusi e soprusi da parte di uomini in posizione di potere in qualunque ambito lavorativo, invitandole a denunciare e intanto lei ha annunciato l’intenzione di lasciare l’Italia purtroppo ancora…”retrograda”: «Tornerò in Italia in vacanza. Non vado via subito, ci vorrà un po’ di tempo per organizzarmi, ma non vedo cosa ci sto a fare in Italia adesso, tornerò quando le cose miglioreranno per combattere le battaglie con tutte le altre donne»

Qui invece le dichiarazioni di Lory del Santo nel corso di un suo intervento radiofonico a La Zanzara:

“Asia Argento? – Mi spaventa che dopo vent’anni una se ne esca con delle accuse pesanti. Se è passato tutto questo tempo puoi parlarne in modo scherzoso, non così. Per far ridere va bene, a chi non è capitato. Gli uomini ci provano, questo è chiaro: c’è chi lo fa più porcamente, c’è chi manda i fiori. Ma una può sottrarsi tranquillamente”.

E poi: “Trovo osceno che tutte le attrici in blocco abbiano denunciato Weinstein. E’ uno schifo, una vergogna. Se uno ti invita a farlo va bene, se invece c’è costrizione devi denunciarlo subito. Non si può rovinare una persona dopo tanti anni che è successo. La famiglia è scioccata, i figli piccoli pure. Non lo dire quando sei una star mondiale e magari lui ti è servito pure. Quando io sono andata con uomini potenti l’ho fatto perchè volevo conoscere il potere, denaro ne ho preso poco, qualche regalino”-

