Ezio Greggio sul flop della nuova edizione di “Domenica In” condotta dalle sorelle Parodi

La Rai non se la passa bene ultimamente, certe scelte di palinsesto che dovevano essere innovative e di sviluppo parrebbero invece poco “produttive” in termini di share e dopo il discusso programma di Fazio passato in prima serata su Rai1 Che tempo che Fa che fa, ancora in calo, il deludente esordio di Celebration con Neri Marcorè e Assante, le critiche sulla nuova Domenica In condotta dalla sorelle Parodi (Cristina e Benedetta) il cui esordio ha registrato uno scarso interesse del pubblico generalista, non sono ovviamente mancate e tra queste quelle ironiche (ma non tanto ndr) di Ezio Greggio che così commenta a Striscia la Notizia durante una clip dedicata proprio alla Parodi.

Nelle immagini Cristina Parodi sta lavando i piatti in cucina mentre la sorella legge una rivista sul divano. Greggio commenta: Ha sbagliato elettrodomestico, dovrebbe mollare la televisione e prendere lavastoviglie: è una gag patetica, si vede chiaramente che la parodessa non ha mai sciacquato un tegame in vita sua. E poi l’affondo in chiusura del servizio: E allora ci facciamo portavoce del pensiero di milioni di massaie veraci: Cristina ma vai a…., ma vattela a…

Redazione