WEINSTEIN, SANDRA MILO: TUTTE  LE DONNE VIOLENTATE ALMENO UNA VOLTA. ANCHE IO MA NON FACCIO NOMI. ASIA ARGENTO? NON AVREI FATTO COME LEI. WEINSTEIN? MI FA UN PO’ PENA POVERETTO (VIDEO)

Sandra Milo, la celebre attrice, musa di Fellini e tra i protagonisti del cinema italiano degli ultimi decenni, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha detto la sua sul caso Weinstein, rivelando la sua esperienza personale e mostrando una visione molto personale sulla brutta vicenda che visto protagonista il produttore hollywoodiano. “Weinstein mi fa un po’ pena, poveretto, ora è così vilipeso da tutti. Le donne – ha esordito la Milo a Rai Radio1 – mi piacciono perché hanno coraggio, ma quelle che hanno denunciato, dopo tanti anni, non è che proprio mi rallegrino”. In realtà – le fanno presente i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari – sembra che le donne avessero parlato anche allora ma singolarmente, mentre ora, unite, hanno avuto più visibilità. “Questo mi sembra molto strano, avrebbe fatto scandalo allora come oggi. Noi donne, tutte più o meno, siamo state tutte violentate almeno una volta”. Non esageriamo. “Ma sì, prima o poi è successo a tutte ed è sempre successo”. Si riferisce anche a violenze psicologiche? “No, no, penso alla violenza sessuale, quando tu vorresti dire di no e non puoi perché non hai la forza per farlo”. Nella sua lunghissima carriera cinematografica le è mai successo di venire importunata? “Certo -ha detto la Milo a Un Giorno da Pecora – come a tutte le donne, sia nel mondo del cinema che fuori”. E come ha reagito? “Come ho potuto, in ogni modo: con i morsi, coi calci, in tutti i modi. Ma qualche volta non mi è andata bene. Non ho mai denunciato però, avrei dovuto farlo allora, ma non l’ho fatto per paura, per paura che la gente pensasse non fosse vero, paura di non lavorare più”. Lei ha ceduto ad un ricatto o è stato vittima di violenza? “Sono stato vittima di violenza, come tutte. Ma non tutte lo hanno confessato, almeno pubblicamente”. Oggi farebbe i nomi di quelle persone che si sono comportate in quel modo? “Non ci penso proprio – ha affermato a Rai Radio1 – se non ho avuto il coraggio di farlo allora tantomeno lo farò oggi”. Lei si sente più dalla parte delle donne molestate o di Weinstein? “Lui adesso lo sento vittima, perché improvvisamente si scatena mezzo mondo e dice che è uno stupratore. Gli uomini hanno sempre avuto il vizio di molestare le donne”. E’ stato anche espulso dalla giuria degli Oscar…”Ora diventano tutti puritani, ma nell’Academy chissà quanti molestatori ci stanno, non è questo il fatto”. E’ positivo che oggi le donne parlino e denuncino? “Si, fanno bene, ma dovevamo farlo prima, tutte. Ora è troppo facile, oggi la comprensione pubblica è dalla parte delle donne”. Lo pensa anche nel caso di Asia Argento? “Lei ha fatto quello che si sentiva e ha fatto bene. Io, se me lo chiedete, – ha concluso la Milo a Rai Radio1 – non avrei fatto quello che ha fatto lei”.

VIDEO / CLICCA QUI PER SANDRA MILO A RADIO1 UN GIORNO DA PECORA: https://wetransfer.com/downloads/e8e6ab6ff684beb7cf4a6083407f49f920171018135831/abed7e947257ed71bf966a423218c0aa20171018135832/3cabb4