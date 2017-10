RAI2: LA MIA PASSIONE Sette storie per sette talenti. Da giovedì 19 ottobre

“La mia Passione”, un programma di Marco Marra scritto con Silvia d’Ortenzi e Antonio Carbone e introdotto dalla storica Michela Ponzani, parte da giovedì 19 ottobre alle 23.05 su Rai3. Una serie di sette interviste realizzate da Marra a personaggi che hanno eccelso nella loro arte o professione, seguendo una vocazione che ne ha fatto vite esemplari. Sette incontri, sette anatomie del successo, sette racconti di sé. Interviste come grandi lezioni di motivazione, esempi di esistenze straordinarie, dove la distanza della fama dell’intervistato si accorcia a tal punto da mostrare un’intimità inaspettata in cui tutti si possono riconoscere.

Nella prima puntata, in onda alle 23.05, Marco Marra incontra Giorgia. Un destino già nel nome, scelto dal padre Giulio e ispirato dalla famosa canzone di Ray Charles.

La passione e il talento di Giorgia per la musica nasce quasi da bambina, ascoltando proprio i mostri sacri della musica afro-americana del jazz e del soul.E’ al Sanremo del 1995 che nasce la stella. La cantante si aggiudica il primo posto con “Come Saprei” e da quel momento la sua carriera è inarrestabile.

Oggi l’aria da adolescente un po’ intimorita, dagli abiti composti, non c’è più per lasciare spazio a una donna sicura di sé, con un look ed un’immagine in continua trasformazione. Quasi 25 anni di una carriera formidabile, confermata dallo straordinario successo del suo ultimo Album “Oronero”, e da un tour che ha registrato ovunque il sold out. Marco Marra l’ha incontrata in uno dei locali che l’hanno vista nascere, Il Big Mama a Roma.

Redazione