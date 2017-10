Tony Maiello: Venerdì 20 OTT_ il nuovo singolo “L’amore che conosco”

“L’amore che conosco”,

il nuovo singolo in radio a partire dal 20 ottobre



Venerdì 20 ottobre esce in radio “L’amore che conosco”, disponibile in digital download dal 13 ottobre (etichette discografiche “Il Branco” e “Selection”), terzo singolo di TONY MAIELLO, scritto dallo stesso cantautore con Davide Simonetta ed Enrico “Kikkoz” Palmosi. Prodotto da Enrico “Kikkoz” Palmosi. Mix e masteringMarco D’Agostino (96Khz di Milano). Il singolo sarà accompagnato dal videoclip.

“L’amore che conosco si trova negli sguardi, negli attimi di vita che condividiamo con le persone – racconta l’artista che quest’estate è stato tra i protagonisti del Wind Summer Festival-. È il primo e l’ultimo pensiero del giorno. Se in un primo momento la tecnologia ha accorciato le distanze, subito dopo ha imposto una sorta di filtri alle nostre relazioni. “L’amore che conosco”, per questo, vuole anche essere un modo per far riflettere, per ricordarci che è sempre meglio parlarsi da vicino anziché scriversi su whatsapp, che le videochiamate non sostituiranno mai le passeggiate e gli abbracci sotto la luna”.

Tony Maiello è nato a C/mare di Stabia in provincia di Napoli il 15 marzo 1989. Nel 2008 partecipa alla prima edizione di X Factor e arriva fino in finale pubblicando successivamente il suo primo singolo “Mi togli il respiro”, distribuito fisicamente daSony/BMG. Nel 2009 viene messo sotto contratto dall’ etichetta discografica indipendente “Non ho l’età” della Maionchi e nel maggio dello stesso anno pubblica il suo primo EP dal titolo “Ama Calma” con distribuzione Edel. Il primo singolo estratto è stato l’omonimo brano “Ama Calma” uscito nell’ estate del 2009. Segue il singolo“Fidati di me”. Nel 2010 partecipa a Sanremo Giovani trionfando nella categoria“Nuove proposte” con il brano “Il linguaggio della resa” scritto dallo stesso Tony. Oltre al singolo del brano sanremese, viene pubblicato anche l’omonimo album. Il 9 aprile 2010 è stato pubblicato il secondo singolo dall’album, intitolato “Come gli altri”.Segue il singolo in inglese “Echo” con Brooke Borg. Il 22 giugno inizia una collaborazione con l’etichetta discografica Rosso al tramonto e pubblica il singolo intitolato “Chi ha inventato i sentimenti”, seguito da un altro singolo intitolato “Farsi del male x sempre”. Il 6 novembre 2015 esce “Simili” il nuovo album di Laura Pausini e all’interno del disco c’è il brano “200 note” scritto da Tony Maiello. L’ 11 marzo esce il nuovo singolo di Francesco Renga intitolato “Guardami amore”scritto da Tony Maiello e inoltre – all’ interno dell’album – ci sono altri due brani scritti dallo stesso Tony, tra i quali “Scriverò il tuo nome”, la title track del nuovo album di Francesco. Per Giorgia scrive la hit “Credo” contenuto all’interno dell’album “Oro Nero”.