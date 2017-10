Sarà pubblicato anche in vinile ‘D’amore d’autore’, il nuovo album di Gianni Morandi in uscita il 16 novembre. Sulla pagina social del cantante-attore, la copertina, con i titoli e gli autori delle canzoni: da Ivano Fossati a Ligabue, da Giuliano Sangiorgi a Paolo Conte, passando per Tommaso Paradiso, Levante, Elisa, Paolo Simoni, Ermal Meta,

Questa la tracklist: ‘Ultraleggero’ (Ivano Fossati), ‘Dobbiamo fare luce’ (Luciano Ligabue), ‘Una vita che ti sogno’ (Tommaso Paradiso), ‘Mediterraneo’ (Levante), ‘Che meraviglia sei’ (Giuliano Sangiorgi), ‘Se ti sembra poco’ (Elisa), ‘Lettera’ (Paolo Simoni), ‘Un solo abbraccio’ (Ermal Meta), ‘Onda su onda’ (Paolo Conte) con Fiorella Mannoia.

