Secondo appuntamento, domenica 22 ottobre, alle ore 14 su Rai1, con la “Domenica In” di Cristina e Benedetta Parodi.

Anche questa settimana lo storico contenitore di Rai1 alzerà il sipario su un pomeriggio all’insegna del buonumore e dell’intrattenimento leggero, con un occhio sempre attento all’attualità e alle nuove storie da raccontare.

Tanti gli ospiti e gli amici che verranno in visita nella casa domenicale di Cristina e Benedetta. Tra questi, uno strepitoso Enrico Brignano, che insieme all’attrice e compagna di vita Flora Canto, parlerà della gioiosa irruzione nella loro famiglia della piccola Martina. Fra aneddoti e vita privata, anche alcune “prove tecniche” per neo genitori, alle quali la coppia sarà ironicamente sottoposta dalle due conduttrici.

Uno spazio importante sarà dedicato alla grande musica con prestigiosi ospiti come Dodi Battaglia, Giovanni Allevi (che, temerario, si sottoporrà anche alla “intervista INtrepida” di Benedetta), Paola Turci; e poi spazio alle emozioni, grazie alle toccanti testimonianze di vita vissuta raccontate in studio e arricchite da collegamenti in diretta.

Non mancheranno i momenti dedicati alla cucina, con i consigli di Benedetta per la merenda domenicale e la sua ricetta “IN fretta”, per una cena da preparare in allegria.

Il clima casalingo della Domenica In di Rai1 sarà disteso e divertito, ma anche imprevedibile, grazie alle irriverenti incursioni dei due simpatici “vicini di casa”, Claudio Lippi e Adriano Panatta, al nuovo sketch di Lillo & Greg, alle fantasiose imitazioni di Leonardo Fiaschi e agli esilaranti personaggi di Marco Marzocca. La band dal vivo, diretta dal maestro Luigi Saccà, accompagnerà i momenti musicali della puntata.

Per la pagina dedicata alle Donne italiane d’eccellenza, sarà ospite in studio una vera “superdonna”: Federica De Nicola, protagonista dell’Ironman più famoso del mondo, quello delle isole Hawaii, dove ha conquistato il primo posto nella sua categoria, quella dei 18-24 anni.

Redazione