A “Quelli che il Calcio” condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, in onda domenica 22 ottobre alle 13.45 su Rai2 a salire sul palco questa settimana Francesco Gabbani con “Pachidermi e pappagalli”, terzo estratto dal fortunato album “Magellano”. Il vincitore di Sanremo 2017 che ha conquistato tutti con tormentoni come “Occidentali’s Karma”, 5 volte disco di platino, e “Tra le granite e le granate”, presenta al pubblico il nuovo ironico pezzo sul tema del complottismo e dell’esigenza umana di credere in qualcosa, tra fantasiose cospirazioni e fake news. Accompagnato dalla band dei Jaspers, il cantante carrarese si esibirà anche nel classico “centone” al fianco di Luca e Paolo.

