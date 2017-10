E’ ancora Annalisa Minetti a vincere e la quinta puntata di Tale e Quale Show, la classifica finale la vede infatti ancora a capo con 69 voti. La sua imitazione di Mimì in Gli uomini non cambiano ha convinto la giuria e il quarto giudice, l’ ipercritico Alessandro Preziosi. Una puntata caratterizzata da una serie di imitazioni, come Pavarotti, Oxa e Vanoni, che nel ripetersi, hanno reso inevitabili i paragoni con quelle piuttosto recenti di Valerio Scanu che di Tale e Quale è stato sicuramente un protagonista di eccellenza, vincendo tra l’altro il titolo di Campionissimo nel 2015 con una indimenticabile imitazione proprio di Pavarotti .

Ha diviso invece l’imitazione di Marco Carta – per il quarto giudice, l’attore Alessandro Preziosi, il cantante, nell’imitazione di Seal, è troppo somigliante a sè stesso vocalmente, mentre per il resto della Giuria e soprattutto per Christian De Sica è stato (parole testuali): “unico, spettacolare, superbo”.

La quinta puntata del programma di imitazioni di Carlo Conti su Rai1 Tale e Quale Show mantiene alto l’onore di Rai1 i cui ascolti ultimamente sono molto chiacchierati, e registrando 4.705.000 telespettatori e uno share 22.24% vince la serata del prime time, mentre il Segreto si ferma ad un netto di 2.510.000 telespettatori e uno share 11.16%.

Ecco le imitazioni che vedremo nella sesta puntata di Tale e Quale: Piero Mazzocchetti – Tom Jones; Filippo Bisciglia – Ligabue; Annalisa Minetti – Barbra Streisand; Edy Angelillo – Angelo Branduardi; Dario Bandiera – Tony Hadley; Marco Carta – Rino Gaetano; Platinette – James Brown; Alessia Macari – Alexia; Valeria Altobelli – Annie Lennox; Federico Angelucci – Claudio Villa; Benedetta Mazza – Claudia Mori e Claudio Lippi – Nicola Di Bari.

Redazione