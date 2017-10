Nuovo album di Cristina D’Avena: le canzoni dei cartoni cantate coi vip!

Sedici cantanti italiani hanno collaborato con Cristina D’Avena, duettando con lei per interpretare le sigle dei cartoni animati contenute nel progetto speciale “Duets – Tutti cantano Cristina”. L’annuncio di un paio di giorni fa sui profili Twitter e Facebook dell’artista è diventato subito virale: “Ve lo avevo promesso”, scrive Cristina “Ecco chi sono i 16 artisti che duettano con me in ‘Duets’… Siete pronti a vivere questa magica avventura insieme a noi?”.

L’album uscirà il prossimo 10 novembre con Warner Music

Questi i brani associati alle varie collaborazioni:

Nanà super girl feat. Giusy Ferreri, Sailor Moon feat. Chiara, Siamo fatti così feat. Elio, Piccoli problemi di cuore feat Ermal Meta, L’incantevole Creamy feat. Francesca Michielin, Jem feat. Emma, kiss me Licia feat. Baby K, Magica magica Emi feat. Arisa, Mila e Shiro feat. Annalisa, Una spada per lady Oscar feat. Noemi, Che campioni Holly e Benji feat. Benji&Fede, I Puffi sanno feat. Michele Bravi, Pollon Pollon combina guai feat. J-Ax, E’ quasi magia, Johnny feat. La Rua, Occhi di gatto feat. Loredana Berté, All’arrembaggio feat. Alessio Bernabei.

