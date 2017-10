MARCO MENGONI su Instagram: “Ho come l’impressione che ci si possa incontrare da qualche parte”

Marco Mengoni pubblica un post dal significato misterioso che lascia intendere il suo ritorno sulle scene a breve: “Respiro profondo e guardo avanti. Ho come l’impressione che ci si possa incontrare da qualche parte eheheh”. Inutile dire che ha mandato subito in fibrillazione i suoi fan che si stanno interrogando sul dove e quando ciò avverrà.

Il cantante di L’essenziale da che si è preso una pausa per dedicarsi nella ricerca di idee e nuove sonorità oltre oceano per il suo nuovo progetto non ha più pubblicato aggiornamenti e questo messaggio, diventato subito virale, riaccende la speranza di un suo imminente ritorno. E’ bastato un annuncio con una foto per rimettere in moto il suo “esercito” sempre in allerta e il post ha raccolto oltre 43mila like solo su Instangram.

Respiro profondo e guardo avanti. Ho come l’impressione che ci si possa incontrare da qualche parte eheheh A post shared by Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial) on Oct 21, 2017 at 10:32am PDT

Secondo alcuni rumors lanciati dal settimanale Vero sembrerebbe che la Rai sia interessata a realizzare un programma con il cantante. Un format con protagonista Marco e Tiziano Ferro.

