Maurizio Ferrini in arte “Signora Coriandoli” si confessa a “Un Sabato Italiano” su RaiUno: “Sono rimasto solo, perché ho detto parecchi no”.

Il mondo dello spettacolo è spesso impietoso e a ‘passare’ dalle stelle alle stalle o a cadere nell’oblio, il passo è spesso breve. Maurizio Ferrini, attore e conduttore, conosciuto come “signora Coriandoli” personaggio a cui deve la sua popolarità nonostante abbia ricoperto vari ruoli in programmi degli anni 90 , durante la trasmissione Sabato Italiano condotto da Eleonora Daniele, sabato 21 ottobre su Rai1, ha rilasciato una intervista rivelando i suoi disagi economici e la mancanza di ingaggi televisivi a causa di alcune sue scelte che si sono rivelate poco felici. Dopo anni, l’attore ha spiegato i motivi della sua assenza: “Sono rimasto solo, perché ho detto parecchi no. Erano progetti che non mi rappresentavano, e ho detto no a delle persone importanti. Rimanere da solo ha un caro prezzo perché se non vai in tv o al cinema non ti chiamano. Ho sofferto la fame, non l’avrei mai detto, e sono stato abbandonato” E poi : “Ci sono poche persone che mi hanno aiutato e mi sono state vicine in questi anni e devo soprattutto alla fede che ho molto forte. Ho viaggiato per varie religioni e sono tornato sulle rive del Tevere al cattolicesimo, a Dio e Gesù, che sono la stessa cosa e mi hanno molto aiutato”.

Sta facendo scalpore in questi giorni la notizia delle difficoltà economiche di un altro personaggio pubblico, Marco Della Noce, noto nella veste del “ferrarista” di Zelig. Il cabarettista ‘ caduto in disgrazia ‘ a causa del divorzio ha però trovato il conforto non solo di amici ma anche dei meccanici della Ferrari (quelli veri) e di alcuni colleghi come Claudio Bisio tra i quali si è attivata una vera e proprio gara di solidarietà.

