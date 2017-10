 U2: Il nuovo singolo ”You’re the best thing about me” stabilisce il record 2017 per le radio italiane

Da 5 settimane “You’re the best thing about me”, il nuovo singolo degli U2, è certificato da Earone come il brano più programmato dalle radio italiane, segnando così il record del 2017 come numero di settimane consecutive al #1 posto della classifica radiofonica. Il singolo sarà contenuto nel nuovo album “Songs of Experience”, atteso tre anni dopo l’ultimo lavoro della band capitanata da Bono Vox “Songs of innocence” (certificato Doppio Platino in Italia). I due titoli prendono ispirazione dalla collezione di poesie “Songs of William Blake”. Mentre l’album precedente voleva rappresentare le influenze e le esperienze vissute dalla rock band irlandese alla fine degli anni ’70 e inizio anni ’80; il nuovo disco sarà, invece, una collezione di brani in forma di lettere intime dedicate alle persone e ai luoghi vicine al cuore di Bono Vox, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton. (Ansa)

