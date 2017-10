25/10/2017 – 21:25 #RAI1: IO E LEI In prima tv con Margherita Buy e Sabrina Ferilli

Mercoledì 25 ottobre Rai1 trasmette in prima tv alle 21.25 il film di Maria Sole Tognazzi “Io e lei”. Federica (Margherita Buy) e Marina (Sabrina Ferilli) vivono insieme da cinque anni. Vengono da percorsi diversi, hanno caratteri e modi di vita differenti, discutono e si amano come tutte le coppie del mondo. La loro storia d’amore è a un punto di svolta. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano considerare una coppia stabile, Federica entra in crisi. E comincia a porsi delle domande. Con chi vorrebbe dividere la propria vita? Chi ama veramente? E lei, davvero, chi è?