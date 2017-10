Intervista a Kris Reichert tra i Vj più rappresentativi di MTV: il suo punto di vista dai metodi di divulgazione attuale della musica, ai talent…

“il mio artista preferito – che adorerò per sempre – è Neffa e i Sangue Misto. “Aspettando il sole” è una delle canzoni che mi piacciono di più, in assoluto”. Quando MTV era il canale di informazione musicale più popolare, lei era tra i VJ più rappresentativi. E’ Kris Reichert che – in coppia con Kris Grove – formava il duo ‘Kris&Kris’. In una intervista rilasciata a letsgodigging Kris ha espresso il suo punto di vista rispetto quello che è il mondo della musica odierno: dai metodi di divulgazione attuale, ai talent. Kris ha detto la sua sulla campagna #metoo e ci ha parlato anche dei prossimi progetti: dal suo ep ‘Chaos in Texas’ alla sua prossima app. Non sono mancati aneddoti e curiosità. Leggi l’intervista.