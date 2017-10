TV, GALEAZZI: DOMENICA IN? MI SI STRINGE IL CUORE A PARLARNE (VIDEO)

“Domenica In? La sto vedendo e mi si stringe il cuore. Faccio gli auguri alle sorelle Parodi ma mi pare che si sia un po’ lontani…”Così Gianpiero Galeazzi, celebre giornalista e volto Rai, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Cosa non le piace del programma? “Io l’ho fatto per anni e conosco le difficoltà, ma…” Cosa dovrebbero fare per migliorare il contenitore di Rai1? “Dovrebbero entrare più sugli ospiti, con interviste più interessanti. Perché la concorrenza colpisce duro, anche sotto la cintola”.

VIDEO / CLICCA QUI PER G. GALEZZI OSPITE DI UN GIORNO DA PECORA RADIO1 (dal min: 4:00): https://wetransfer.com/downloads/0df2166e1e5a118cf877cfeffaa5e9a920171024151050/155e7f80875927a2751caa9951269e4320171024151050/ee5a13