26/10/2017 – 23:15 #RAI4 KUDOS: Qual è il segno zodiacale più dipendente dallo smartphone?

Qual è il segno zodiacale più dipendente dallo smartphone? E quello più attento alla privacy online? Se ne parla a Kudos, il programma di Rai4 ,in onda giovedì 26 ottobre alle 23.15, condotto da Valerio Scanu, Giulia Arena e Diletta Parlangeli, insieme ad Antonio Capitani, astrologo, giornalista e scrittore. Con lui si parlerà di ascendenti, astrologia a tavola ma soprattutto dell’ingegneria verbale utilizzata per scrivere l’oroscopo.

Ospiti in studio anche Saverio Raimondo, che con il suo umorismo satirico e irriverente parlerà di libertà online, censura e sesso; poi Carlotta Ferlito, classe 1995, ginnasta di livello internazionale e caporale dell’Esercito italiano, conosciuta anche per la sua partecipazione al programma “Ginnaste – Vite Parallele”; Davide D’Atri, 37 anni, fondatore di Soundreef, una startup tecnologica che si occupa di gestire e ripartire royalties per conto di autori, editori o etichette discografiche e che da tempo lotta sia contro il monopolio Siae sostenendo: “Il mercato va liberalizzato” sia per il riconoscimento della sua attività in Italia.

Redazione