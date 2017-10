27/10/2017 – 21:25 #RAI1: TALE E QUALE SHOW – Sfida aperta per la vittoria finale tra i 12 trasformisti

Confermatosi anche la settimana scorsa vincitore del prime-time con ottimi ascolti, venerdì 27 ottobre torna alle 21.25 “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti. In diretta ed esclusivamente dal vivo, continuano le straordinarie esibizioni dei 12 protagonisti del programma oramai diventati beniamini del pubblico. E la classifica generale si è puntualmente stravolta, con veri e propri ribaltoni. Insomma, niente è ancora deciso. Anzi, tutti sono divisi da pochissimi punti e in gara per le primissime posizioni. E ora i punti sono davvero “pesanti”, perché tra due settimane (nell’ottavo appuntamento che andrà in onda eccezionalmente di sabato, l’11 novembre) terminerà la prima parte del programma con la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 7”. Insieme a lui (o lei), gli altri 5 miglior classificati “sfideranno” i campioni delle precedenti edizioni nelle restanti 3 puntate per il titolo di “Campionisssimo di Tale e Quale Show 2017”.

Queste le trasformazioni previste per i 12 protagonisti dello show: Valeria Altobelli dovrà “immedesimarsi” in Annie Lennox, Edy Angelillo se la vedrà con l’estro di Angelo Branduardi, Federico Angelucci ricorderà il mito del “reuccio” Claudio Villa, Dario Bandiera imiterà l’ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley, Filippo Bisciglia sarà impegnato con Ligabue, Marco Carta omaggerà l’ironia in musica di Rino Gaetano, Claudio Lippi sarà alle prese con Nicola Di Bari, Alessia Macari si metterà alla prova con l’energia di Alexia, Benedetta Mazza vestirà i panni di Claudia Mori, Piero Mazzocchetti e Annalisa Minetti interpreteranno due icone della musica come Tom Jones e Barbra Streisand, Mauro Coruzzi (Platinette) porterà sul palco il ricordo di James Brown.

Questa la classifica provvisoria: Annalisa Minetti, Marco Carta, Filippo Bisciglia, Dario Bandiera, Piero Mazzocchetti, Federico Angelucci, Alessia Macari, Valeria Altobelli, Platinette, Benedetta Mazza, Edy Angelillo, Claudio Lippi.

Gabriele Cirilli, alle prese anche con i personaggi dei cartoni animati, nella sua “missione impossibile” della settimana allieterà i più piccoli (ma non solo) con Kung Fu Panda.