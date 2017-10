29/10/2017 – 18:45 #RAI1: INSOLITI IGNOTI Appuntamento speciale con il quiz di Amadeus

Domenica 29 ottobre, nel preserale di Rai1, alle 18:45, andrà in onda una puntata di “Soliti Ignoti – Il ritorno”, il game show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che, per l’occasione si intitolerà “INsoliti Ignoti”. Anche in questo appuntamento, che durerà fino alle 19:25 per lasciare poi la linea al GP di Formula 1 del Messico, Amadeus guiderà le indagini del concorrente che dovrà utilizzare logica, intuito e capacità di osservazione per abbinare agli “ignoti” presenti in studio la giusta identità e vincere il montepremi in palio.