Tale e quale show 7, puntata del 27 ottobre: vince Filippo Bisciglia-Ligabue secondo Marco Carta-RinoGaetano

Vince la sesta puntata di Tale e Quale Show 2017 in onda ieri su Rai1 Federico Bisciglia con 54 voti, Marco Carta si piazza al secondo posto e viene definito l’eterno secondo con 52 voti ma di fatto è così solo nella classifica finale settimanale, perchè invece in quella generale provvisoria Marco Carta capeggia la classifica con 326 punti, al secondo posto Annalisa Minetti con 318 punti e Filippo Bisciglia al terzo posto con 306 totali. Ma comunque ovviamente niente è ancora deciso e tutti sono in gara per le primissime posizioni anche se sono divisi da pochi punti di differenza. Di certo ora i punti hanno un loro peso, perché tra due settimane (nell’ottavo appuntamento che andrà in onda eccezionalmente di sabato, l’11 novembre) terminerà la prima parte del programma con la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 7”.

Tuttavia il clima che si respira tra i concorrenti sembra sereno e di stima reciproca tanto che Federico Bisciglia al momento di esibirsi in chiusura del programma ha voluto vicino a se l’amico e rivale Marco Carta quasi a dividere con lui la sua vittoria. E probabilmente Marco Carta che ha imitato emozionando Rino Gaetano ottenendo l’ ovazione e la standing ovation del pubblico in studio condivisa dalla Giuria in piedi e l’elogio di Christian De Sica che ha detto: “a differenza degli altri sei stato subito bravo e in una sola parola Tale e Quale era anche il concorrente a cui andavano le preferenze della giuria.

Ascolti: Il varietà di Rai 1 capitanato da Carlo Conti vince ancora una volta la gara degli ascolti del venerdì sera con 4.514.000 i telespettatori (share 21.35%) distaccando di netto il competitor Il segreto : 2.775.000 della soap di Canale 5 (share 12.6%).

Ecco le imitazioni che vedremo, sabato 11 novembre, nella settima puntata di Tale e Quale, la penultima di questa edizione prima del Torneo: Claudio Lippi – Adriano Celentano; Platinette – Bobby Solo; Filippo Bisciglia – Claudio Baglioni; Alessia Macari – Mariah Carey; Valeria Altobelli – Noa; Marco Carta – Pharrell Williams; Dario Bandiera – Andrea Boccelli; Federico Angelucci – Freddie Mercury; Piero Mazzocchetti – Mino Reintano; Edy Angelillo – Roberta Kelly; Benedetta Mazza – Malika Ayane e Annalisa Minetti – Lara Fabian.