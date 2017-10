FABRIZIO FRIZZI: LA FAMIGLIA RINGRAZIA E CHIEDE RISERBO – Carlo Conti torna a condurre l’Eredità

A circa una settimana dall’ischemia che ha colpito Fabrizio Frizzi, la famiglia ha ringraziato in un comunicato il pubblico gli amici e la Rai per l’affetto dimostrato ma ha anche chiesto il massimo riserbo in linea col pensiero del conduttore che ha sempre chiesto la massima discrezione per la propria vita privata.

Questo il comunicato:

“il pubblico, gli amici e la Rai per il grande affetto e l’attenzione dimostrata per le condizioni di salute di Fabrizio. Fabrizio, nella sua vita personale e professionale, ha sempre tenuto in grandissima considerazione il rispetto per le persone, chiedendo al tempo stesso la massima discrezione per la propria vita privata”. E continua: “Ed è questo stesso tipo di considerazione che Fabrizio chiede, ora, a tutti coloro che gli vogliono bene, in attesa di rientrare al più presto per tante, nuove ed appassionanti… ghigliottine”.

La Rai intanto ha ufficializzato, attraverso Twitter, che a partire dal 30 ottobre sarà Carlo Conti a condurre “L’Eredità”.

Redazione