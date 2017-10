BRUCE SPRINGSTEEN Nuova canzone per un film: arriva ”Freedom Cadence”, colonna sonora di ”Thank You For Your Service”

C’è una nuova canzone di Bruce Springsteen. Mentre il Boss è impegnato nel suo spettacolo a Broadway per pochi, fortunati fan, tutti gli altri potranno in qualche modo consolarsi ascoltando il suo nuovo brano. Il titolo è “Freedom Cadence” e fa parte della colonna sonora del film “Thank You For Your Service”, diretto da Jason Hal e interpretato da Miles Teller (il batterista del film ”Whiplash”). La pellicola esce al cinema negli Stati Uniti questo weekend, mentre non è ancora prevista un’uscita italiana. La canzone è basata su un motivo musicale pre-esistenze e abbastanza famoso, la marcia “Freedom” (o ”Some Say Freedom is Free”), che molti attribuiscono a Roger L. Southard. La canzone uscirà il prossimo 3 novembre, insieme alla colonna sonora di “Thank You For Your Service”, film con un tema molto “springsteeniano”: un veterano della guerra in Iraq torna a casa, soffre di disturbo da stress post traumatico e non riesce a riprendere la sua vita. (Virgin Radio)

Redazione