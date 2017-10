LE DEVA: L’album “4” debutta al 4°posto della classifica ufficiale di vendita FIMI GFK. 2°posto in classifica generale iTunes. 800 mila ascolti su Spotify. 750 mila visualizzazioni su YouTube per l’ultimo video

L’album

Numeri importanti per l’album “4” (New Music International / Dischi dei Sognatori, distribuito da Believe Digital Service) de LE DEVA, pubblicato lo scorso 20 ottobre: esordisce al 4° posto nella classifica ufficiale di vendita degli album FIMI GFK e al 10° posto per il vinile; è al 2° posto nella classifica generale album di iTunes. L’album ha totalizzato 800 mila ascolti su Spotify e l’ultimo videoclip, “Semplicemente io e te”, ha superato le 750 mila visualizzazioni su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vEu7WWM2ypU

Un grande risultato come testimoniato dal successo di pubblico che il quartetto femminile composto da Laura Bono, Greta, Verdiana e Roberta Pompa ha ottenuto nelle 12 città, da Milano a Palermo, in cui ha fatto tappa l’instore tour, in cui le ragazze si sono esibite in live acustici con Verdiana alla chitarra che armonizzava con Laura, Greta e Roberta brani del disco come “Semplicemente io e te”, singolo attualmente in rotazione radiofonica: “È stata una grande emozione rendersi conto di avere così tanto seguito – dichiarano le ragazze- in ogni store in cui siamo state, ci siamo trovati di fronte ragazzi e ragazze che sapevano a memoria ogni canzone dell’album e che ci dimostravano tutto il loro affetto. Un’emozione indescrivibile!”

