RAI1: CHE FUORI TEMPO CHE FA Questa sera con Dario Argento, Ambra Angiolini, Vittoria Puccini

Questa sera alle 23.45 su Rai1, nuovo appuntamento con Che Fuori Tempo Che Fa, il nuovo tavolo del lunedì con Fabio Fazio. Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Al tavolo, insieme agli ospiti fissi Fabio De Luigi e Mario Tozzi, in questa puntata ci saranno: il regista dell’horror Dario Argento, le attrici Ambra Angiolini protagonista de La guerra dei Roses in tournée nei teatri italiani e Vittoria Puccini nel cast di The place, il nuovo film di Paolo Genovese in uscita il 9 novembre, Vincenzo Nibali la leggenda del ciclismo italiano, il latinista Nicola Gardini, la giovane studentessa Rachele Bergamo che ha vinto la sezione di Latino delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche. Ci sarà anche un collegamento con Luciana Littizzetto mentre Antonio Cabrini commenterà gli episodi più significativi della settimana sportiva.

Redazione