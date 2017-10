“STASERA CASAMIKA” capitolo due, in onda da martedì prossimo su Raidue ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA: Mika “pastore” in Sardegna

Da martedì 31 ottobre 2017 andrà in onda per quattro puntate alle ore 21:20 su RaiDue, la seconda edizione del programma “Stasera Casa Mika”, prodotto da Ballandi Multimedia, che vede protagonista il cantante Mika affiancato dalla comica Luciana Litizzetto: «Quando l’anno scorso ho seguito il suo programma, mi è piaciuto subito tantissimo. E, siccome non avevo il suo numero di telefono, gli ho scritto su Instagram come una fan qualsiasi facendogli i complimenti». Quando l’hanno interpellata, all’inizio è rimasta perplessa: «Mi sembrava una cosa lontana da me, io sono più carnazza che poesia. Poi però io mi sono adeguata a questo caleidoscopio, e loro hanno accettato la mia bestialità».

In ogni serata, Luciana Littizzetto raggiungerà la casa speciale di Mika accompagnandolo nel suo viaggio fatto di musica, divertimento, grandi artisti nazionali ed internazionali e storie speciali.

Il viaggio in Italia dell’artista prevede anche una tappa in Sardegna, precisamente a Gergei, dove il cantante trascorrerà un’intera giornata con un pastore condividendo con quest’ultimo il duro lavoro. Tutto questo lo vedrete nella prima giornata della nuova edizione di “Stasera Casa Mika”.

Redazione