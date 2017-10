CLAUDIO BAGLIONI CHIAMA “IL VOLO” AL FESTIVAL DI SANREMO 2018

Hanno trionfato alla 65 edizione del Festival di Sanremo nel 2015 con “Grande amore” e da allora non si sono mai fermati portando in giro per il mondo un lunghissimo tour, e sono tra i primi ospiti convocati da Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2018 in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2018 – si tratta del trio tenorile Il Volo. Questa volta a lanciare la notizia è stato il giornale Tv Sorrisi e Canzoni ma per quanto riguarda il resto del cast per il momento girano solo voci di corridoio e il tutto è ancora completamente sconosciuto. Ugualmente per quanto riguarda i co-conduttori, è infatti intenzione di Claudio Baglioni mantenere il massimo riserbo fino al momento della conferenza stampa di presentazione della kermesse canora che si terrà a gennaio.

Redazione