RAI2: AL VIA “STASERA CASAMIKA” Ospiti : Dita Von Teese, Luca Argentero, Valentina Bellè, Elisa, Rita Pavone e Riccardo Scamarcio 

Primo grande appuntamento con la nuova edizione di Stasera CasaMika, oggi martedì 31 ottobre, alle 21.20 su Rai2. Mika riaprirà le porte della sua casa speciale per dare vita ad un One Man Show che rinnova la magia dei grandi varietà italiani e internazionali. Compagna di viaggio di questa nuova edizione sarà Luciana Littizzetto, che porterà a CasaMika la sua travolgente energia. Arriverà in studio anche Gregory, amico di infanzia di Mika molto speciale. Melachi e Amira, le due amatissime golden retriever dello showman, saranno spettatrici privilegiate delle serate, comodamente adagiate sul divano di casa.



Nel corso della puntata, Mika accoglierà nella sua casa tanti amici, grandi artisti con cui dialogare, cantare, ragionare, pensare e divertirsi insieme al pubblico. Prima ospite internazionale sarà Dita Von Teese, la Regina del Burlesque e icona di stile mondiale. Nel corso della serata, entreranno a CasaMika anche gli attori Riccardo Scamarcio, Luca Argentero e Valentina Bellè. Infine, grandi protagoniste musicali saranno Elisa e Rita Pavone, con esclusive performance accompagnate dalla resident band diretta da Valeriano Chiaravalle.

Tra i momenti speciali della serata, anche quello che vedrà protagonisti Mika e Elisa insieme al Coro femminile Eufonia di Gavoi diretto dal Maestro Mauro Lisei, per una performance vocale unica e ricca di emozioni che unisce tradizione e modernità, folklore e musica internazionale. Non mancheranno, naturalmente, le sorprese e i grandi successi canori di Mika e della storia della canzone italiana e internazionale.