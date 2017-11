GfVIP: Nicola, il miglior amico di Francesco Monte “Se fare gli autori di un programma televisivo significa calpestare spregiudicatamente la vita delle altre persone per qualche punto di share in più, beh vaffanc*lo…

Che le storie d’amore in Tv appassionino il pubblico generalista è risaputo, se poi alla storia si aggiunge il “sale” della drammaticità insita nella fine di un amore (tanto più se in diretta) il gioco è fatto e il risultato è assicurato: sarà audience che farà il botto! E così è stato al Grande Fratello Vip, nell’ottava puntata, che ha registrato una media del 25,2% di share, raggiungendo l’apice di circa il 32% nella seconda serata con il “Grande Fratello Vip Night” incentrata tutta sulla rottura del fidanzamento (durato 4 anni ndr) tra l’argentina Cecilia Rodriguez e l’ex tronista Francesco Monte. E se poi,nei giorni a seguire, si tiene conto della grande risonanza e dello spazio “dedicato” alla love story e alla nuova coppia il tutto sembra “orchestrato” per alimentare la curiosità e canalizzare l’interesse del pubblico verso il programma e verso l’argentina nel bel mezzo di un lancio mediatico e poco importa se dal punto di vista etico morale passi il messaggio che i sentimenti si possano cambiare con la stessa frequenza di un cambio di mutande!

A far riflettere sul punto le perplessità contenute nella lettera pubblicata su Instagram dal miglior amico di Francesco Monte, Nicola Zaccaro, indirizzata alla Rodriguez, palesemente sostenuta nella sua scelta amorosa dal programma, che nel passaggio finale punta il dito anche contro gli autori del realityshow per l’insensibilità dimostrata nei confronti del “sentimento ferito”:

Questa la lettera:

“Non so cosa ti sia successo Chechu, so solo che nutro una grande delusione per ciò che hai fatto e stai continuando a fare. Il giorno dopo aver parlato con Francesco stai continuando a mancare ancor più di rispetto chi ti ama e lo fa da più di 4 anni. Io non conosco questa persona…non mi sono legato a una persona così insensibile, così str*nza, così fredda…io mi sono legato a una ragazza semplice e vera. Nessuno conosce questa parte di te e ne siamo tutti sconvolti”

So che il mio migliore amico nonostante tutto è qui fuori a subire e continua ad amarti, non c’è l’interruttore reset ai sentimenti…e possibile che tu abbia cancellato 4 anni e passa di amore folle in 2 settimane? Io non ci credo”.

E continua incredulo: “Noi saremo sempre una grande famiglia come ci siamo sempre definiti…supporteremo e consoleremo Francesco da tutto ciò che stai facendo. Mi fa male anche solo pensarle queste cose visto che non immaginavamo neanche nel più remoto dei casi che avresti fatto tutto questo spiazzandoci tutti, personalmente mi lasci interdetto”.

Rivolto poi agli autori:

“Il mio più grande disgusto è aver assistito alla beatificazione di una cosa orrenda avvenuta in tv da parte di tutto lo studio. Dove sta il rispetto per una persona sofferente e in palese stato agonizzante nel fargli sentire quella mer** che vi è uscita dalla bocca? Dove sta? Se fare gli autori di un programma televisivo significa calpestare spregiudicatamente la vita delle altre persone per qualche punto di share in più, beh vaffanc*lo. Non credo avrò mai quel pelo sullo stomaco”.

