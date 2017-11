MUSICA: MICHELE BRAVI, la prima tournèe “Anime di Carta Tour – Nuove Pagine”, ad oggi ha raggiunto i 12.000 biglietti venduti

«ANIME DI CARTA rispecchia tutta l’ecletticità di MICHELE,

la sua voce interpreta una consapevole scrittura pop d’autore» – Il Messaggero

MICHELE BRAVI

12.000 I BIGLIETTI GIÁ VENDUTI PER

“ANIME DI CARTA TOUR – NUOVE PAGINE”

LA PRIMA IMPERDIBILE TOURNÉE IN PARTENZA DOMANI

SPECIAL GUEST

FEDERICA ABBATE

“Le Anime di Carta descrivono mille forme, con mille sfumature diverse, con infinite varietà di grafia e trama. E questa volta, guardandosi negli occhi e parlandosi da vicino, si racconteranno dal vivo” – Michele Bravi–

Dopo i sold out delle due anteprime a Milano e Firenze, in arrivo per l’autunno 2017 “Anime di Carta Tour – Nuove Pagine”, la prima tournée di MICHELE BRAVI, organizzata da Vivo Concerti, che ad oggi ha ottenuto un successo incredibile raggiungendo i 12.000 biglietti venduti. Michele calcherà i palchi delle più importanti città italiane:

Venerdì 3 novembre 2017 – FIRENZE @ OBIHALL

Sabato 4 novembre 2017 – PADOVA @ GRAN TEATRO GEOX

Domenica 5 novembre 2017 – MILANO @ FABRIQUE

Venerdì 10 novembre 2017 – ROMA @ ATLANTICO LIVE

Sabato 11 novembre 2017 – NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA

Domenica 12 novembre 2017 – BARI @ DEMODE’ CLUB

Giovedì 16 novembre 2017 – PERUGIA @ AFTERLIFE

Venerdì 17 novembre 2017 – BOLOGNA @ ESTRAGON

Domenica 19 novembre 2017 – VENARIA REALE (TO) @ TEATRO DELLA CONCORDIA

Una grande amicizia, nella vita e nella musica, ha spinto MICHELE a scegliere come ospite speciale Federica Abbate, che lo accompagnerà nell’avventura dell’Anime Di Carta Tour – Nuove Pagine.

Classe 1991, Federica viene definita dai media “penna di platino”, scrive infatti hit per Fedez (L’amore eternit, 21 grammi), Baby K (Roma-Bangkok) e Francesca Michielin (Nessun grado di separazione). Non solo: Federica continua tuttora la sua attività di autrice e tra gli artisti che cantano sue canzoni ci sono Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri, Jake La Furia, Michele Bravi e molti altri.

Nel 2017 Federica lavora al suo primo progetto discografico, per Carosello Records, e a settembre pubblica il singolo “Fiori sui Balconi”, prodotto da Takagi e Ketra, brano che segna il suo esordio come cantautrice. Su Spotify “Fiori Sui Balconi” entra nelle playlist “New music Friday” e “Pop.it” e viene segnalato tra i “Best Of The Week” da iTunes. Dopo poco più di 24h il brano si è piazzato al 2° posto nella classifica Viral 50 di Spotify.

E’ inoltre disponibile in streaming e download il nuovo singolo di Federica “A Me Ci Pensi Mai” che verrà presentato durante il tour di Michele.

MICHELE a febbraio 2017 esce con l’album “Anime di Carta” (Universal Music), che debutta alla prima posizione della classifica FIMI/Gfk e viene in seguito certificato Disco D’oro. Il singolo “Il Diario degli Errori”, classificato quarto alla 67° edizione del Festival di Sanremo e divenuto poi Doppio Disco di Platino, raggiunge, attraverso il videoclip, oltre 28 mln di views su YouTube.

“Aggiungere nuove pagine alle Anime di Carta significa non arrendersi alla voglia di trovare quella luce che ti attraversa e che ti permette di leggere cosa c’è scritto al di là del foglio.” – dichiara Michele – “Il racconto di chi ha attaccato la propria vita alla vita di qualcun altro non è ancora finito e forse, solo ora, lo capisco fino in fondo, non finirà mai” .

Sull’onda del successo radiofonico del secondo singolo “Solo Per Un Po’”, con cui si è aggiudicato il premio Best Performance a Tim Mtv Music Awards 2017 e l’uscita di “Diamanti” e “Tanto Per Cominciare”, grazie anche al supporto strategico di Show Reel, Michele si appresta ora a scrivere una “nuova pagina” con un tour che si preannuncia ricco di grandi sorprese ed emozioni.

Redazione