RAI1: TALE E QUALE SHOW Carlo Conti conduce la settima puntata del varietà: MARCO CARTA PRIMO NELLA CLASSIFICA PROVVISORIA

Da Noa a Freddy Mercury, da Andrea Bocelli a Claudio Baglioni, da Adriano Celentano a Mariah Carey. E altri grandi della musica nazionale e internazionale. Torna con questi volti la sfida di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda per la settima puntata venerdì 3 novembre alle 21.25 su Rai1.

Sul palco dello studio 5 della Dear di Roma proseguirà la grande sfida con i 12 protagonisti chiamati ad “immedesimarsi” in altrettanti personaggi: Valeria Altobelli si metterà alla prova con la classe di Noa, Edy Angelillo sarà Roberta Kelly, Federico Angelucci ricorderà il mito di Freddy Mercury, Dario Bandiera imiterà Andrea Bocelli, Filippo Bisciglia vestirà i panni di Claudio Baglioni, Marco Carta interpreterà Pharrell Williams, Claudio Lippi porterà sul palco Adriano Celentano, Alessia Macari sarà Mariah Carey, Benedetta Mazza se la vedrà con Malika Ayane, Piero Mazzocchetti ricorderà Mino Reitano, Annalisa Minetti sarà alle prese con il pop di Lara Fabian e Mauro Coruzzi (Platinette) con Bobby Solo.

La classifica provvisoria vede ora in testa Marco Carta, nonostante non abbia mai vinto nessuna delle sei puntate precedenti. A seguire, Annalisa Minetti, Filippo Bisciglia, Dario Bandiera, Piero Mazzocchetti, Federico Angelucci, Alessia Macari, Valeria Altobelli, Platinette, Benedetta Mazza, Edy Angelillo, Claudio Lippi.

Gabriele Cirilli, alle prese anche con i personaggi dei cartoni animati, nella sua “missione impossibile” della settimana allieterà i più piccoli (ma non solo) con Fred dei Flintstones.

Tutti gli arrangiamenti saranno curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, con la consulenza musicale di Fabrizio Bigioni.

E alla fine di tanti volti ne resterà solo uno. Succederà sabato 11 novembre, alle 21.25, su Rai1 nella puntata (l’ottava in programma eccezionalmente di sabato) sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 7”. Insieme a lui (o lei), gli altri 5 miglior classificati “sfideranno” i campioni della precedente edizione nelle restanti 3 puntate (fino a venerdì 1 dicembre) per il titolo definitivo di “Campione di Tale e Quale Show 2017”.

