Tale e Quale Show7: vince la puntata Federico Angelucci ne panni di Freddie Mercury, ma Marco Carta nella classifica provvisoria è saldo in vetta

Nella settima puntata di Tale e quale show7 in onda venerdì 3 novembre su Rai1 ha vinto Federico Angelucci che ancora una volta ha dimostrato la sua versatilità nell’imitare l’inimitabile e iconico Freddie Mercury con buon risultato. Marco Carta sempre molto apprezzato dalla giuria e anche dal pubblico nei panni di Pharrell Williams ha cantato Get lucky posizionandosi ancora una volta al 2° posto ma rimanendo ben saldo al primo posto della classifica provvisoria generale resta nei pronostici il candidato alla vittoria. Queste le imitazioni che vedremo nella finale della settima edizione di Tale e Quale Show che andrà in onda sabato 11 novembre : Platinette – Wanda Osiris; Annalisa Minetti – Liza Minnelli; Marco Carta – Giuliano Sangiorgi; Piero Mazzocchetti – Charles Aznavour; Valeria Altobelli – Paola Turci; Federico Angelucci – Loretta Goggi; Claudio Lippi – Giorgio Gaber; Alessia Macari – Lady Gaga; Filippo Bisciglia – Antonello Venditti; Edy Angelillo – Blondie; Benedetta Mazza – Diana Ross e Dario Bandiera – Piero Pelù. Ancora una volta il programma di Rai1, «Tale e Quale Show» si è aggiudicato la gara degli ascolti con 4.858.000 spettatori, e il 22,1% di share. Redazione

