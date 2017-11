A #Verissimo Rita Pavone: Un confronto con la Bertè? “NO grazie”.

Rita Pavone è stata ospite gradita in studio e dal pubblico, ieri, sabato 4 novembre a Verissimo, il talk show di Canale5 condotto da Silvia Toffanin e, tra le altre cose e aneddoti della sua lunga carriera, ha raccontato la sua delusione, manifestata lo scorso maggio per la mancata convocazione al concerto dello scorso anno a che si è tenuto a Verona di Loredana Bertè per i suoi 40 anni di carriera, Amiche in Arena, prodotto da Fiorella Mannoia. In quell’occasione la cantante torinese si era scagliata sui social contro la collega romana e Loredana Bertè e, in particolare su quest’ultima.

Questo quello che ha detto: “Comunque della Mannoia non mi interessa perché la conosco appena, è dell’altra (la Bertè ndr)che mi è dispiaciuto perché la consideravo un’amica“, “Lei dovrebbe essere abituata a queste cose, un giorno considera Renato Zero un amico e il giorno dopo non lo è più“, e alla domanda della presentatrice su un eventuale confronto con la Bertè risponde sorridendo “NO grazie“.

E sul fatto che secondo alcune voci che le sono arrivate sia stata proprio la Mannoia a non volerla perchè “troppo in la con gli anni” , la Pavone che di anni ne ha 74 ha considerato senza peli sulla lingua : “Non mi pare che lei sia proprio di prima pelle!” (la Mannoia di anni ne ha 63 ndr )

VIDEO: https://www.msn.com/it-it/video/guarda/rita-pavone-non-ho-bisogno-di-queste-amicizie/vp-AAuryUH

Redazione