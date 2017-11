Gran Tour d’Italia su Rete4: INTERVISTA A VALERIO SCANU

Gran Tour d’Italia il viaggio ’sulle orme delle eccellenze’ di Retequattro in terza seconda (dopo Quarto Grado), il live&media experience del settimanale Panorama, diretto da Giorgio Mulè, in compagnia di Alessia Ventura e dell’inviato speciale Cataldo Calabretta, nell’ambito delle interviste in programma a personaggi di spicco dell’imprenditoria e della cultura italiana: scrittori, musicisti, attori, cantanti, fino ai protagonisti dell’attualità pronti a raccontare la realtà dei propri luoghi d’origine nella puntata di venerdì 3 novembre, con al centro della tappa, la Sardegna ed in particolare la città di Olbia ha incontrato tra gli altri, Valerio Scanu. Ecco il video dell’intervista tra passato, presente e … prossimi appuntamenti

