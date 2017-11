RAI GULP: ELENA DI AVALOR La serie tv animata Disney in prima tv

Suona la chitarra e duella con la spada, è dotata di poteri magici e a 16 anni si trova già a regnare sulla città fantastica di Avalor, nonostante non abbia ancora l’età per essere regina. Arriva su Rai Gulp, da domenica 5 novembre, alle ore 17.05, “Elena di Avalor”, la serie TV animata della Disney, la prima ad avere per protagonista una principessa latinoamericana. La serie, che sarà proposta tutti i giorni, è un mix di musica e magia, con animali fantastici come i giaguari alati, strumenti ispirati ai tamburi degli sciamani del Cile e spiriti guida. Avventurosa e impavida, Elena suona la chitarra e ha imparato dalla madre a duellare con la spada. Dopo essere stata intrappolata per 40 anni in un medaglione, durante il regno di una strega che ha ucciso i suoi genitori, la principessa ha acquisito poteri magici che scoprirà progressivamente, come l’uso di uno scettro fatato o la capacità di vedere i fantasmi. Al suo fianco ci sono non solo gli amici, i nonni e la sorella minore Isabel, appassionata di scienze e inventrice in erba, ma anche creature fantastiche come un trio di giaguari alati e lo spirito guida Zuzo.

Redazione