RAI2: STASERA CASA MIKA A Stasera CasaMika Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, The Clean Bandit, Francesco Gabbani, The Kolors, Serena Rossi e…

Secondo appuntamento con la nuova edizione di Stasera CasaMika, in onda su Rai2 martedì 7 novembre, anticipato alle 21.05. Mika riaprirà le porte della sua casa ormai entrata nell’immaginario degli italiani come emblema di grande spettacolo, musica e divertimento.

E per la prima volta il grande patrimonio lirico italiano e internazionale farà il suo ingresso in un programma d’intrattenimento. Da sempre affascinato dalle trame avvincenti del teatro delle meraviglie, infatti, Mika riproporrà’ al grande pubblico televisivo L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti. E lo farà a modo suo, con un poetico racconto che si avvale della messa in scena del prestigioso regista d’opera Damiano Michieletto e della collaborazione del Maggio Fiorentino e della sua Accademia.

Sarà’ un momento onirico che si consumerà in pochi istanti: la furtiva lacrima che spunta dagli occhi di Adina diventerà per Mika e per gli spettatori “la meraviglia che non si può’ spiegare, ma solo cantare”. Mika sarà affiancato da Manuel Amati (Nemorino), Eleonora Bellocci (Adina), Tommaso Barea (Belcore) e Stefano Marchisio (Dulcamara).

Dopo l’Opera, poi, tanti nuovi e grandi ospiti, a partire da Topolino, che torna in uno show italiano a distanza di molti anni dalla sua ultima partecipazione. Accompagnati dall’Orchestra dell’Opera Italiana, Mika e Mickey Mouse si esibiranno in una performance inedita arricchita da un viaggio in musica nelle più belle colonne sonore dei film d’animazione Disney.

Mika riuscirà a far cantare in inglese Fiorella Mannoia, che interpreterà ‘The long and winding road’ dei Beatles, e duetterà poi con Massimo Ranieri, rivivendo con lui alcuni emozionanti momenti della carriera di Mariangela Melato.

Arriveranno a CasaMika anche Luca e Paolo, Serena Rossi e Alessio Boni. Accompagnati dalla resident band diretta da Valeriano Chiaravalle, si esibiranno anche Francesco Gabbani, i Clean Bandit e i The Kolors. Infine, tornerà l’ex coinquilina Sarah Felberbaum.